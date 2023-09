Kriminalität Geldautomat in Bankfiliale in Mönchengladbach gesprengt Von dpa | 08.09.2023, 05:55 Uhr | Update vor 1 Std. Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mehrere bislang unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Mönchengladbach gesprengt. Die Täter flüchteten nach der Explosion am frühen Freitagmorgen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Fahndung verlief demnach bislang erfolglos.