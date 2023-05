Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochsauerlandkreis Geldautomat in Arnsberg gesprengt Von dpa | 27.05.2023, 08:25 Uhr

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in Arnsberg-Neheim (Hochsauerlandkreis) gesprengt. Die Täter seien flüchtig, sagte ein Polizeisprecher. Ob sie Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Der Geldautomat befand sich in einer Bankfiliale in einem leerstehenden Geschäftshaus.