Wesel Geldautomat in Alpen gesprengt: A57 gesperrt Von dpa | 21.08.2023, 07:43 Uhr | Update vor 53 Min.

Nach einer Geldautomatensprengung in Alpen (Kreis Wesel) hat die Polizei einen Teilbereich der A57 bei Sonsbeck gesperrt. Das teilte ein Pressesprecher der Polizei in Essen der dpa am Montagmorgen mit. Ob der oder die Täter flüchtig sind, gab er zunächst nicht bekannt. Der Automat im Vorraum einer Bank wurde nach Angaben des Sprechers gegen 1.30 Uhr gesprengt. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.