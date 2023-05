Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Borken Geldautomat im Verkaufsladen einer Bäckerei gesprengt Von dpa | 01.05.2023, 08:55 Uhr

Einen Geldautomaten im Verkaufsladen einer Bäckerei haben Unbekannte im Kreis Borken gesprengt. Vor allem der Eingangsbereich des Gebäudes in Isselburg sei durch die wuchtige Explosion am frühen Montagmorgen stark beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin. „Die Glasfassade ist ordentlich detoniert.“ Vermutlich handelte es sich den Angaben nach um vier bis fünf Täter, die nach der Detonation in einem Auto flüchteten. Ob sie mit Beute entkamen, war zunächst unklar. Ihr Auto soll eine niederländische Zulassung haben. Verletzt wurde niemand.