Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Geldautomat im Kreis Soest gesprengt Von dpa | 31.01.2023, 07:05 Uhr

Unbekannte haben im Kreis Soest einen Geldautomaten in einer Bank gesprengt. Die Ermittler gehen von mindestens drei Tätern aus, die nach der Sprengung in der Gemeinde Lippetal-Lippborg mit einem dunklen Auto in Richtung A2 flüchteten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Zeugen konnten das Kennzeichen des Fluchtwagens ablesen, das zuvor in der Nähe der Bank von einem geparkten Auto entwendet wurde. Eine Fahndung nach den Tätern mit einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos.