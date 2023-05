Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Kempen Geldautomat gesprengt: Zwei Häuser vorsorglich evakuiert Von dpa | 19.05.2023, 12:02 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag den Geldautomaten einer Sparkasse in Kempen (Kreis Viersen) gesprengt. Nach Angaben der Polizei wurde der Vorraum erheblich beschädigt. Die Bewohner des Hauses und eines Nachbargebäudes seien vorsorglich evakuiert und in anderen Wohnungen untergebracht worden. Ob die Täter Geld erbeutet haben, steht laut Polizei noch nicht fest. Vermutlich seien es drei Täter gewesen. Sie seien nach der Sprengung gegen 3.45 Uhr in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn 40 geflüchtet. Die Polizei bat Zeugen um Foto- und Videoaufnahmen. Wie stark das Gebäude beschädigt wurde oder ob es möglicherweise einsturzgefährdet ist, werde derzeit überprüft. In den beiden betroffenen Häusern sind nach Polizeiangaben 33 Menschen gemeldet. Neun hätten ihre Wohnung räumen müssen, erklärte die Polizei.