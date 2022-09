Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Gütersloh Geldautomat gesprengt: Gebäude beschädigt Von dpa | 29.09.2022, 09:11 Uhr

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) gesprengt. Nach einer Explosion am frühen Donnerstagmorgen im Stadtzentrum alarmierten Zeugen die Polizei und beobachteten mehrere Täter, wie sie einen Gegenstand zu einem Kombi transportierten und dann flüchteten. Nach Angaben der Polizei entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude.