Kriminalität Geklingelt und zugestochen: Mann nach Tötung in Haft Von dpa | 06.06.2023, 16:47 Uhr

Ein Mann, der an einer Wohnungstür in Bochum geklingelt und den Bewohner wenig später erstochen haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 37-Jährige gelte als dringend tatverdächtig, das 49 Jahre alte Opfer am späten Sonntagabend mit einem Messer getötet zu haben. Er sei am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Zu Motiv und Hintergründen gab es auch am Dienstag zunächst keine Angaben.