Wegen eines Rechtsfehlers muss der Prozess gegen einen sogenannten Bauüberwacher am eingestürzten Kölner Stadtarchiv neu aufgerollt werden. Weil die Richter des Landgerichts Köln in einem anhängigen Verfahren als Zeugen gehört worden waren, hätten sie gemäß Strafprozessordnung nicht danach erst das schriftliche Urteil gegen den Mann verfassen dürfen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe nach Angaben vom Montag.