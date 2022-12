Insolvenz Foto: Jonas Walzberg/dpa/Illustration up-down up-down Konjunktur Gegen den Bundestrend: Zahl der Firmenpleiten sinkt weiter Von dpa | 13.12.2022, 11:04 Uhr

Die Zahl der Firmenpleiten ist in Nordrhein-Westfalen gegen den Bundestrend auch in diesem Jahr weiter gesunken. Insgesamt werden im bevölkerungsreichsten Bundesland 2022 voraussichtlich gut 3700 Unternehmen Insolvenz anmelden, 7,3 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag berichtete. Die Insolvenzquote - also die Zahl der Insolvenzen je 10.000 Unternehmen - sinkt damit in NRW von 65 auf 61.