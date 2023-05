Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Unfälle Gegen Baum geprallt: Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt Von dpa | 27.05.2023, 17:01 Uhr

Zwei Menschen sind beim Aufprall ihres Autos gegen einen Baum schwer verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Fahrer war mit dem Wagen auf gerader Strecke einer Landstraße aus noch nicht geklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann einen medizinischen Notfall erlitt, teilte die Polizei mit. In dem Fahrzeug saß auch eine 91 Jahre alte Frau. Auch sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Unfall ereignete sich am Samstag in Brüggen im Kreis Viersen.