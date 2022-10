Geflügelpest Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Tierseuche Geflügelpest in Bottrop: 120 Enten, Gänse und Hühner getötet Von dpa | 04.10.2022, 18:10 Uhr

Erstmals seit einem halben Jahr ist in Nordrhein-Westfalen wieder die Geflügelpest aufgetreten. Wie das Landwirtschaftsministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, war eine kleine Hobbyhaltung in Bottrop betroffen. Dort wurde nach der Diagnose der Bestand mit 120 Enten, Gänsen und Hühnern getötet und entsorgt. Um den Ausbruchsbetrieb wurde eine Sperrzone eingerichtet, in der Geflügel nicht transportiert werden darf.