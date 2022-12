Tierhaltung Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Tierhaltung Geflügelpest-Fall im Kreis Höxter: 11.000 Hühner getötet Von dpa | 16.12.2022, 17:38 Uhr

Wegen eines Geflügelpest-Falls in einem Betrieb in Borgentreich im Kreis Höxter sind alle noch lebenden Tiere des Bestandes von insgesamt rund 11.000 Hühnern getötet worden. Das teilte der Kreis am Freitag mit. Zugleich wurde eine Sperrzone rund um den Ausbruchsort errichtet. In der Zone müssen Hühner in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden, die sie gegen das Eindringen von Wildvögeln sichert.