Sozialminister Geflüchtete kommen „nicht aus Jux und Tollerei" Von dpa | 05.10.2023, 08:52 Uhr | Update vor 15 Min.

In der Asyldebatte hat der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Bundesregierung und die Union zur Zusammenarbeit aufgerufen. „Die Ampel und die Union müssen sich jetzt auf eine gemeinsame Marschlinie verständigen, um an den Stellschrauben zu drehen, an denen wir auf nationaler Ebene drehen können“, sagte Laumann, der auch Vorsitzender des CDU-Sozialflügels ist, in einem „Stern“-Interview.