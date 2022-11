Polizei Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Gefahrenlage an Realschule: Angeblich Waffe gesichtet Von dpa | 09.11.2022, 12:16 Uhr

Wegen einer „Gefahrenlage“ ist die Polizei derzeit mit starken Kräften an einer Realschule in Siegburg bei Bonn im Einsatz. Angeblich sei dort eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Zeugen hätten auch von Knallgeräuschen berichtet. Polizisten hätten im Bereich der Schule Reste von Feuerwerkskörpern gefunden. Momentan gebe es aber keine Hinweise darauf, dass die verdächtige Person in die Schule gegangen sei. Nach ihr werde gefahndet.