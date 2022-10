Digitaler Corona-Impfnachweis Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Gefälschter Impfpass: Gericht bestätigt fristlose Kündigung Von dpa | 10.10.2022, 14:22 Uhr

Im Fall einer Ärztin, die ihrem Arbeitgeber einen gefälschten Impfpass vorgelegt hat, bleibt es bei der fristlosen Kündigung. Das hat das Arbeitsgericht Bielefeld entschieden. Nach Auskunft von Gerichtsdirektor Joachim Klevemann hat die Klägerseite angekündigt, vor das Landesarbeitsgericht in Hamm zu ziehen, um die Entscheidung anzufechten. Am Montag lag nach Auskunft von Klevemann aber noch keine Berufung in Bielefeld vor. Über die abgewiesene Klage gegen ein Bielefelder Krankenhaus hatten mehrere Medien berichtet.