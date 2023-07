13 Jahre Loveparade-Katastrophe Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Katastrophen Gedenkfeier zum 13. Jahrestag des Loveparade-Unglücks Von dpa | 23.07.2023, 17:43 Uhr | Update vor 54 Min.

Bei der Loveparade in Duisburg kamen vor 13 Jahren 21 Menschen in einem Gedränge ums Leben. Auch in diesem Jahr wird zum Jahrestag an die Toten und Verletzten erinnert.