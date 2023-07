Nacht der Lichter vor dem Jahrestag des Loveparade-Unglücks Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Katastrophen Gedenkfeier: 13. Jahrestag Loveparade-Unglück mit 21 Toten Von dpa | 24.07.2023, 18:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit einer Gedenkfeier haben zahlreiche Menschen am Montag an 21 junge Menschen erinnert, die vor 13 Jahren bei der Loveparade in Duisburg in einem Gedränge starben. Die öffentliche Gedenkveranstaltung findet stets an der Unglücksstelle statt, an der später eine Gedenkstätte eingerichtet wurde. Am Montagnachmittag hatten sich die Angehörigen bereits zu einer Andacht in der Duisburger Salvatorkirche getroffen. Am Sonntagabend waren bei der traditionellen „Nacht der 1000 Lichter“ am Unglücksort Kerzen angezündet worden.