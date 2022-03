Geldautomatensprengung FOTO: Matthias Balk Städteregion Aachen Gebäudeschaden nach Geldautomatensprengung in Monschau Von dpa | 31.03.2022, 08:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Unbekannte haben in Monschau einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen meldeten in der Nacht zum Donnerstag einen lauten Knall im Stadtteil Imgenbroich, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Unbekannte seien in einem dunklen Auto geflüchtet. Zuvor hieß es, es seien drei Tatverdächtige gewesen. Der außen an einem Gebäude liegende Geldautomat sei komplett zerstört worden. Es sei zudem ein deutlicher Gebäudeschaden entstanden. Beute haben die Täter nach Angaben der Polizei nicht gemacht. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.