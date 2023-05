Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Erft-Kreis Gebäude bei Geldautomatensprengung stark beschädigt Von dpa | 24.05.2023, 09:04 Uhr

Bei einer Geldautomatensprengung in einer Kerpener Bankfiliale ist ein erheblicher Schaden am Gebäude entstanden. Den Tätern sei es in der Nacht zum Mittwoch jedoch nicht gelungen, Geld zu erbeuten, teilte ein Sprecher der Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Mittwoch mit. Nach einer Untersuchung durch einen Statiker gilt das Mehrfamilienhaus nicht als einsturzgefährdet, wie es hieß. Laut Polizei gab es keine Verletzten.