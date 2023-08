Feuerwehreinsatz Gasflaschen explodiert: Gartenlaube ausgebrannt Von dpa | 20.08.2023, 18:41 Uhr | Update vor 11 Min. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Feuer in Herten (Kreis Recklinghausen) ist eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt. Außerdem seien bei dem Brand am Sonntagmittag zwei Glasscheiben eines benachbarten Wohnhauses zersprungen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. In der Gartenlaube waren Gasflaschen gelagert, die im Laufe des Brandes explodierten - das gab dem Feuer einen zusätzlichen Schub. Die Flammen griffen auf zwei Bäume über. Zuvor hatte der WDR berichtet.