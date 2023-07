Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Notfälle Gasflasche explodiert bei Hausbrand in Mönchengladbach Von dpa | 05.07.2023, 05:15 Uhr

Bei einem Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus in Mönchengladbach ist eine Gasflasche explodiert und hat für weitere Feuer gesorgt. Noch während die Einsatzkräfte ihren Löscheinsatz am Dienstagnachmittag vorbereitet hätten, sei die Gasflasche explodiert, teilte die Feuerwehr mit. Zahlreiche kleine glühende Holzteile wurden demnach durch die Luft geschleudert und verursachten weitere Brände. Diese konnten ebenso wie der eigentliche Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, hieß es.