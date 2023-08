Viersen Gasaustritt in Kempener Industriegebiet: Kreis warnt Von dpa | 27.08.2023, 10:21 Uhr | Update vor 34 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Kempen (Kreis Viersen) hat es am Sonntagmorgen einen Gasaustritt gegeben. Dies betätigte ein Sprecher der Polizei in Kempen. Ausgetreten sei das Gas in einem Industriegebiet. Mittels der Warn-App NINA warnt die Leitstelle des Kreises derzeit Anwohnerinnen und Anwohner vor einer Geruchsbelästigung und fordert sie weiter dazu auf, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Details waren am Sonntagmorgen nicht bekannt.