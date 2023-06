Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Mülheim an der Ruhr Gasaustritt in Keller von Wassermuseum: Leitung abgetrennt Von dpa | 29.06.2023, 20:59 Uhr

Ein Gasaustritt im Keller des Aquarius Wassermuseums in Mülheim an der Ruhr hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Als die Leitstelle gegen 15.00 Uhr über das Leck informiert worden sei, habe sich noch eine Besuchergruppe in dem Gebäude aufgehalten, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.