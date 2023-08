Unfall Gas-Austritt in Bordbistro: ICE-Fahrt unterbrochen Von dpa | 13.08.2023, 20:07 Uhr | Update vor 22 Min. Deutsche Bahn Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen eines Gas-Austritts im Bordbistro hat ein ICE am Sonntag seine Fahrt am Würzburger Hauptbahnhof unterbrochen. Aufgrund des Vorfalls in dem Zug, der von Dortmund nach München unterwegs war, mussten zwei Bahn-Mitarbeiter ärztlich behandelt werden, wie eine Sprecherin der Bahn am frühen Sonntagabend auf Nachfrage mitteilte. Weitere Details zum Gesundheitszustand waren zunächst nicht bekannt.