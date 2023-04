Haarbachtalbrücke in Aachen Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr Galgenfrist für marode Autobahnbrücke: Mehr Kontrollen Von dpa | 26.04.2023, 12:35 Uhr

Die marode Haarbachtalbrücke auf der Autobahn 544 in Aachen bleibt bis auf weiteres befahrbar. Bei einer Prüfung seien zwar weitere Risse festgestellt worden, eine sofortige Sperrung sei aber nicht nötig, teilte die Autobahn GmbH des Bundes in Euskirchen am Mittwoch mit. Das etwa 3,5 Kilometer lange Autobahn-Teilstück verbindet als wichtiger Zubringer das Kreuz Aachen mit der Innenstadt.