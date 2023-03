Galeria Kaufhof-Filiale Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Einzelhandel Galeria-Schließungen: NRW gibt Geld für Umnutzungskonzepte Von dpa | 17.03.2023, 14:03 Uhr

Nach der angekündigten Schließung von zahlreichen Galeria-Warenhäusern in Nordrhein-Westfalen stellt das Land den betroffenen Kommunen fünf Millionen Euro für die Entwicklung von Umnutzungskonzepten zur Verfügung. Das kündigte Bau- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag nach einem Austausch mit den Spitzen der betroffenen Kommunen an. Daran nahmen auch der Konzernchef von Galeria Karstadt Kaufhof, Miguel Müllenbach, und der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands NRW, Peter Achten, teil.