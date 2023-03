Galeria Kaufhof - München Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Angekündigte Schließung Galeria-Mitarbeiterin: „Sehr viele Tränen geflossen“ Von dpa | 14.03.2023, 09:59 Uhr

Die angekündigte Schließung von mehr als 50 Warenhäusern des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat bei den Beschäftigten heftige Emotionen ausgelöst. „Da sind gestern sehr, sehr viele Tränen geflossen“, berichtete Anja Sabrowski, Mitglied des Betriebsrates am Standort in Gelsenkirchen am Dienstagmorgen im WDR. Als man in einer Telefonkonferenz von den Plänen erfahren habe, sei das „wie ein Schlag in die Magengrube“ gewesen.