Galeria Karstadt Kaufhof Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Einzelhandel Galeria-Filiale in Essen wird doch nicht geschlossen Von dpa | 24.06.2023, 13:31 Uhr

Beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist ein weiterer Standort gerettet. Das Warenhaus in Essen bleibe erhalten, sagte ein Unternehmenssprecher am Samstag. Die Beschäftigten seien am Morgen kurz vor der Ladenöffnung darüber informiert worden. Zuvor hatte die „WAZ“ darüber berichtet.