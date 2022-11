G7-Außenminister in Münster Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Außenpolitik G7-Treffen in Münster: Demonstrationen bisher alle friedlich Von dpa | 03.11.2022, 15:28 Uhr

Die zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen am Rande des G7-Treffens der Außenministerinnen und Außenminister in Münster sind bislang ohne große Zwischenfälle verlaufen. „Bisher ist alles friedlich gewesen“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagnachmittag. Insgesamt waren nach Polizeiangaben bis Samstag 13 Demonstrationen mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Stadt angemeldet.