G7-Außenminister kommen nach Münster
Weltpolitik
Von dpa | 29.10.2022, 09:03 Uhr

Für zwei Tage rückt das beschauliche Münster in den Fokus der Weltpolitik: Die Außenministerinnen und Außenminister der G7 kommen. Baerbock, Blinken und Co. tagen an einem Ort mit Symbolkraft.