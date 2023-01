Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Sieg-Kreis Fußgängerin tödlich bei Unfall verletzt: Fahrerflucht Von dpa | 12.01.2023, 09:42 Uhr

Beim Überqueren einer Bundesstraße ist eine Fußgängerin in Neunkirchen-Seelscheid bei Bonn von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 70-jährige Frau sei am Mittwochabend noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer sei geflüchtet. Ein Mann, der mutmaßlich das Auto gefahren haben soll, sei ermittelt worden. Mehrere Medien berichteten über den Unfall mit Fahrerflucht.