Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Heiligabend Fußgängerin stirbt nach Autounfall in Herford Von dpa | 25.12.2022, 08:48 Uhr

Eine Fußgängerin ist an Heiligabend bei einem Autounfall in Herford ums Leben gekommen. Die 61-Jährige überquerte die Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von einem Fahrzeug erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.