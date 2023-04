Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Fußgängerin angefahren und schwer verletzt: Fahrer flüchtet Von dpa | 01.04.2023, 08:56 Uhr

Ein Autofahrer hat in Neuss (Rhein-Kreis Neuss) eine Frau angefahren, dabei schwer verletzt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Zeugenaussagen zufolge soll die 41-Jährige am frühen Samstagmorgen einen Fußgängerüberweg im Stadtteil Erfttal überquert haben, als sie plötzlich von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer flüchtete demnach mit hohem Tempo, ohne sich um die Frau zu kümmern. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.