Rhein-Erft-Kreis Fußgänger wird angefahren und stirbt: Unfallfahrer flieht Von dpa | 26.03.2023, 11:01 Uhr

Ein 20 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Sonntag in Wesseling bei Köln von einem Auto angefahren worden und später in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben. Nach dem beteiligten Fahrzeug wird gefahndet, es war laut einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei vom Unfallort geflohen. Die Unfallermittler prüfen unter anderem Zeugenhinweise, nach denen der 20-Jährige vor dem Unfall auf der Fahrbahn gesessen habe. Die Staatsanwaltschaft Köln hat den Leichnam den Angaben zufolge beschlagnahmt.