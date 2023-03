Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Kleve Fußgänger von Traktor erfasst und tödlich verletzt Von dpa | 21.03.2023, 06:26 Uhr

Ein Fußgänger ist in Kalkar (Kreis Kleve) von einem Traktor erfasst und getötet worden. Der 60-Jährige war am Montagabend plötzlich auf die Kreisstraße im Ortsteil Appeldorn getreten, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der 27 Jahre alte Traktorfahrer habe nicht mehr ausweichen oder bremsen können. Der Fußgänger starb noch am Unfallort. Der Fahrer blieb unverletzt.