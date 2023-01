Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Fußgänger von Linienbus angefahren und verletzt Von dpa | 09.01.2023, 22:57 Uhr

Ein 68 Jahre alter Fußgänger ist in Mönchengladbach von einem Linienbus angefahren worden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Montagabend an einer Fußgängerfurt an einer Kreuzung in Mönchengladbach-Rheydt. Der 68-Jährige wollte ersten Ermittlungen zufolge die Kreuzung überqueren. Der aus gleicher Richtung kommende Linienbus beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. Die Polizei sucht noch Zeugen.