Fußgänger in Solingen von Auto erfasst und tödlich verletzt Foto: Gianni Gattus/Blaulicht Aktuell up-down up-down Solingen Fußgänger von Auto erfasst und tödlich verletzt Von dpa | 30.04.2023, 08:20 Uhr

Ein 23-jähriger Fußgänger ist in Solingen von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Mann war in der Nacht zu Sonntag ersten Erkenntnissen zufolge auf der Straße unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes starb der 23-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 66-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, erlitt aber einen Schock.