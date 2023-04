Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehrsunfälle Fußgänger von Auto angefahren: Schwer verletzt Von dpa | 08.04.2023, 08:15 Uhr

Ein 43 Jahre alter Fußgänger ist in Witten von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-jähriger Autofahrer den Mann am Donnerstagabend beim Linksabbiegen übersehen haben, bevor es zur Kollision kam, wie die Polizei Bochum am Freitag mitteilte. Der 43-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt die Straße an einer grünen Ampel überquert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt.