Rhein-Erft-Kreis Fußgänger tödlich verletzt: Polizei sucht nach Unfallwagen Von dpa | 31.03.2023, 16:22 Uhr

Im Fall eines tödlich verletzten Fußgängers in Wesseling (Rhein-Erft-Kreis) fahnden die Ermittler weiter nach dem Unfallwagen und dessen unbekanntem Fahrer. „Der in den Unfall verwickelte Pkw konnte bislang noch nicht ermittelt werden“, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Freitag auf dpa-Anfrage. Es werde auch unter Einbindung des Landeskriminalamts ermittelt. Eine Obduktion des 20-jährigen Opfers habe ergeben, dass der Mann an schweren inneren Verletzungen gestorben sei. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.