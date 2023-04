Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Fußgänger bei Unfall in Köln lebensgefährlich verletzt Von dpa | 10.04.2023, 11:35 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Sülz ist ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Der 47-Jährige habe am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr eine Straße überqueren wollen und sei dabei von einem Taxi erfasst worden, berichtete die Kölner Polizei am Montag. Rettungskräfte hätten den in akuter Lebensgefahr schwebenden Mann in eine Klinik gebracht.