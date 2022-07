HANDOUT - Szene aus dem Finalspiel des Teams NimbRo der Universität Bonn gegen das koreanische Team HERoEHS. Foto: Universität Bonn/Autonome Intelligente Systeme/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - up-down up-down Wissenschaft Fußballroboter der Uni Bonn verteidigen WM-Titel Von dpa | 18.07.2022, 16:01 Uhr

Deutschland ist Fußball-Weltmeister - jedenfalls wenn Roboter spielen. Das Team NimbRo der Universität Bonn habe bei der Roboter-Weltmeisterschaft in der thailändischen Hauptstadt Bangkok die Wettbewerbe der Humanoid-AdultSize-Klasse gewonnen und damit erfolgreich den Titel verteidigt, teilte die Universität am Montag mit. Die menschähnlichen Fußballroboter wurden in der Arbeitsgruppe „Autonome Intelligente Systeme“ des Instituts für Informatik entwickelt. Sie traten mit verbessertem Sichtsystem und weiterentwickelter Software an.