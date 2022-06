Fussballspieler Thomas Müller und seine Frau Lisa gehen über den roten Teppich. Foto: Roberto Pfeil/dpa FOTO: Roberto Pfeil up-down up-down Pferdesport-Turnier Fußball-Star Müller mit Frau bei CHIO-Eröffnung Von dpa | 28.06.2022, 20:45 Uhr

Ein Schaulaufen für Schauspieler, Sportler und andere Prominente gab es am Dienstag bei der Eröffnung des Pferdesport-Turniers CHIO in Aachen. Die „Media Night“ besuchte neben Hunderten Gästen auch Fußballer Thomas Müller mit Frau Lisa. Gelassen und geduldig beantwortete der Sportler die Fragen der Reporter. Müller trug ein helles, gestreiftes Jackett und pinkfarbenes Einstecktuch. Seine Frau kam in einem kurzen, an einer Schulter freien schwarzen Kleid. „Wir sollten schauen, dass wir das auch genießen können“, sagte Thomas Müller über den Besuch in Aachen. Seine Frau ist Dressurreiterin und tritt im Rahmen des CHIO an. Das sei eine Art Kindheitstraum, verriet ihr Mann.