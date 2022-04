ARCHIV - «Heute Abitur» steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt Schulen Für 82.500 Schüler beginnen Abiturprüfungen in NRW Von dpa | 25.04.2022, 10:59 Uhr

In Nordrhein-Westfalen beginnen nach mehr als zwei Jahren Schulbetrieb unter pandemiebedingten Einschränkungen an diesem Dienstag die Abiturprüfungen. Es sei trotz aller zurückliegenden Erschwernisse sichergestellt, dass die Prüflinge „zu einem vollwertigen und erfolgreichen Abschluss ihrer schulischen Laufbahn kommen“ könnte, versicherte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag.