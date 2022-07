Nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinlaster ist eine Straßenbahn in Krefeld entgleist. Foto: Alexander Forstreuter/dpa FOTO: Alexander Forstreuter up-down up-down Krefeld Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Straßenbahn mit Lkw Von dpa | 02.07.2022, 15:01 Uhr

Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lkw in Krefeld-Gartenstadt zum Teil schwer verletzt worden. Die Ursache für den Unfall am Samstagmorgen war zunächst unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Sowohl der Lastwagen- als auch der Straßenbahnfahrer wurden durch den Crash in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch drei verletzte Fahrgäste wurden in Kliniken gebracht.