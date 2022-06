ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Minden Fünf Schwerstverletzte nach Explosion in Chemie-Labor Von dpa | 28.06.2022, 14:35 Uhr

Bei einem Unfall im Labor eines Chemikalienherstellers in Minden sind fünf Personen sehr schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen sei es am späten Vormittag zu einer Verpuffung in dem Labor gekommen, teilten der Kreis Minden-Lübbecke und die Stadt Minden am Dienstag mit. Die Werksfeuerwehr, die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr seien mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine Person habe schwerste Brandverletzungen erlitten.