Nach dem fünften tödlichen Polizeieinsatz in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen hat die oppositionelle SPD NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) angegriffen. Es entstehe der Eindruck, „dass in ihrem Verantwortungsbereich etwas aus dem Ruder laufen muss“, sagte die SPD-Abgeordnete Christina Kampmann am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. „Die Anzahl tödlicher Polizeieinsätze sollte uns allen große Sorgen machen. Das ist eine Häufung, die wir nicht einfach so hinnehmen wollen.“