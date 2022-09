Bahnhof Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Städteregion Aachen Fünfjähriger spielt Verstecken und fährt mit Zug weg Von dpa | 23.09.2022, 15:22 Uhr

Das ist noch mal gut gegangen: Beim Spielen hat sich ein Fünfjähriger im nordrhein-westfälischen Herzogenrath bei Aachen in einem Zug versteckt, der dann losgefahren ist. Im zehn Kilometer entfernten Aachen konnte er dann aber unbeschadet von seinem Vater bei der Polizei abgeholt werden, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Demnach hatte das Kind gemeinsam mit seinen Geschwistern in einem Supermarkt Verstecken gespielt, während der Vater einkaufte.