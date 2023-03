Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Fünf Verletzte nach Zusammenstoß von Auto und Linienbus Von dpa | 16.03.2023, 16:52 Uhr

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind am Donnerstag in Essen fünf Menschen verletzt worden. Sie kamen in Kliniken, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Alle Betroffenen sind laut Feuerwehr nur leicht verletzt.