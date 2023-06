Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Fünf Verletzte nach Brand in Nagelstudio: Gaffer stören Von dpa | 28.06.2023, 15:08 Uhr

Bei einem Brand in einem Nagelstudio in Iserlohn sind fünf Hausbewohner, darunter auch ein Kind, verletzt worden. Sie seien aufgrund des Verdachts einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Ausbruch des Brandes am Dienstagabend verließen die Bewohner ihre Wohnungen demnach durch das verrauchte Treppenhaus, darunter auch das fünfjährige Kind.